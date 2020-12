WHO schválila prvú vakcínu proti koronavírusu, od Pfizeru

Ženeva 31. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok odsúhlasila núdzové použitie vakcíny proti novému koronavírusu od konzorcia Pfizer-BioNTech. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide vôbec o prvú očkovaciu látku proti COVID-19, ktorú schválila WHO.



Tento krok podľa AFP otvára cestu pre krajiny po celom svete, aby urýchlene umožnili dovoz a distribúciu tejto vakcíny. V mnohých štátoch sa očkovanie s touto vakcínou už začalo.



"Vakcína Pfizer-BioNTech sa stala prvou očkovacou látkou, ktorá získala núdzovú validáciu WHO, odkedy sa pred rokom začala pandémia," uvádza sa vo vyhlásení WHO.



Vo štvrtok 31. decembra uplynul rok, odkedy Čína oficiálne priznala šírenie koronavírusovej nákazy v meste Wu-chan v strednej časti krajiny. Odborníci medzinárodnej misie pod vedením WHO plánujú vycestovať prvý januárový týždeň do Číny, kde majú skúmať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2.



Od začiatku pandémie sa vo svete nakazilo už viac ako 82 miliónov ľudí. Ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, si doteraz vyžiadalo takmer 1,8 milióna obetí.