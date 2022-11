WHO: Šírenie opičích kiahní stále predstavuje globálne ohrozenie

Ženeva 2. novembra (TASR) - Šírenie opičích kiahní v mnohých krajinách sveta aj naďalej predstavuje ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. V stredu o tom rozhodla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na základe odporúčania nezávislého výboru odborníkov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Globálny stav zdravotnej núdze v súvislosti s opičími kiahňami vyhlásila WHO ešte v júli. Znamená to, že ide o "mimoriadnu situáciu" a predstavuje najvyšší stupeň výstrahy, aký WHO môže vydať.



Hoci sa podľa nezávislých odborníkov šírenie opičích kiahní podarilo obmedziť, nové prípady stále pribúdajú a niektoré krajiny ešte nemajú na boj s touto chorobou dostatok diagnostických a liečebných nástrojov alebo vakcín.



Odborníci sa tiež obávajú, že v niektorých krajinách sú nakazení ľudia diskriminovaní, čo môže viesť k zatajovaniu choroby a šíreniu infekcie. Najohrozenejší sú najmä muži, ktorí mali pohlavný styk s inými mužmi. V mnohých krajinách je pohlavný styk medzi partnermi rovnakého pohlavia zakázaný, dodáva DPA.



Opičie kiahne sú pomerne zriedkavé ochorenie vyskytujúce sa väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky. Od mája tohto roku sa však rozšírili aj do mnohých iných krajín sveta. Ohniskami tejto choroby sa stali podľa WHO Európa a Spojené štáty. Podľa najnovších údajov zdravotnej agentúry OSN celosvetovo zaznamenali 77.934 prípadov a 36 úmrtí.