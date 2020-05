WHO skúma súvislosť medzi COVID-19 a zriedkavým ochorením u detí

Ženeva 16. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok oznámila, že skúma možnú súvislosť medzi ochorením COVID-19 a zriedkavým zápalovým ochorením u detí, ktoré má podobné príznaky ako Kawasakiho choroba. Toto zápalové ochorenie postihlo a zabilo deti v Európe a v Spojených štátoch. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Prvé správy naznačujú, že tento súbor príznakov (u detí) možno súvisí s COVID-19," povedal na virtuálnom brífingu šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vyzval lekárov na klinikách po celom svete, aby pomohli "lepšie pochopiť tieto príznaky u detí".



V Európe a USA zaznamenali v posledných týždňoch prudký nárast ťažkej poruchy imunity u detí, súvisiacej s ochorením COVID-19. V piatok to vyhlásili zdravotnícke úrady, podľa ktorých je situácia alarmujúca. Toto zriedkavé ochorenie, tak ako Kawasakiho choroba, postihuje veľmi malé deti. Spôsobuje pretrvávajúcu horúčku, prenikavú bolesť žalúdka, vyrážky či napuchnutý jazyk.