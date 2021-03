WHO v polovici marca zverejní správu z vyšetrovania pôvodu covidu-19

Muž nesie na chrbte dieťa okolo nemocnice v čínskom meste Wu-chan, ktorú navštívili odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v piatok 29. januára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Ženeva 5. marca (TASR) - Tím odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý v čínskom meste Wu-chan skúmal pôvod koronavírusu, zverejní správu zo svojho vyšetrovania v týždni začínajúcom 15. marca. Oznámil to generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého v piatok citovala tlačová agentúra AFP.Britský denník The Guardian v piatok už skôr informoval, že expertný tím nezverejní predbežnú správu o záveroch a publikuje až konečnú verziu správy, zrejme už v najbližších týždňoch.Správa mala byť pôvodne zverejnená v dvoch fázach: najprv vo februári súhrn a po ňom mal nasledovať úplný text. Teraz však budú oba vydané naraz, spresnil Tedros.povedal Tedros vo štvrtok v príhovore pred členskými krajinami zdravotníckej organizácie OSN.uviedol šéf WHO.dodal Tedros.Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v čínskom meste Wu-chan v decembri 2019.Medzinárodné vyšetrovanie v meste sa začalo až v januári 2021, rok po začatí pandémie, a skončilo sa minulý mesiac.Tím medzinárodných vedeckých pracovníkov strávil vo Wu-chane štyri týždne a navštívil tam miesta spájané s prvými prípadmi nákazy koronavírusom.Odborníci sú presvedčení, že ochorenie pochádza z netopierov a na ľudí sa prenieslo prostredníctvom iného živočícha-cicavca.Hoci sa na misii vo Wu-chane nepodarilo zistiť pôvodný zdroj koronavírusu, experti na tlačovej konferencii v meste pred odchodom z Číny označili za nepravdepodobnú teóriu, že koronavírus unikol z virologického laboratória v meste.Keď sa však vedenie tímu vrátilo do sídla OSN v Ženeve, Tedros vyhlásil, že