WHO odštartovala vyšetrovanie vlastnej reakcie na pandémiu

Na archívnej snímke z 1. apríla 2020 prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP

Ženeva 9. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá čelí kritike Spojených štátov za svoj postup v koronavírusovej kríze, zriadila vo štvrtok nezávislú komisiu - jej úlohou je zhodnotiť reakciu samotnej WHO na pandémiu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Nezávislú komisiu pre pripravenosť a reakciu na pandémiu budú riadiť bývalá novozélandská premiérka Helen Clarková a bývalá libérijská prezidentka Ellen Johnsonová Sirleafová." povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v sídle organizácie vo švajčiarskej Ženeve v príhovore adresovanom novej komisii.Členské štáty WHO sa v máji na svojom výročnom zhromaždení dohodli v uznesení na nezávislom vyšetrovaní reakcie WHO na koronavírus, keďže USA viackrát na organizáciu zaútočili kritikou.Prezident USA Donald Trump obvinil WHO zo "" postupu počas pandémie a z toho, že je "".Uznesenie navrhnuté Európskou úniou žiadalo "". Vyšetrovanie by sa podľa Únie malo zaoberať "".Spojené štáty v utorok 7. júna začali formálne s vystúpením z WHO. Naplnili sa tak vyhrážky prezidenta Trumpa, že táto agentúra OSN príde o svojho hlavného finančného prispievateľa, lebo nezvládla pandémiu nového druhu koronavírusu označovaného ako SARS-CoV-2.Zástancovia verejného zdravotníctva a Trumpovi politickí odporcovia vyjadrili nad týmto krokom USA rozhorčenie.Tedros odsúdil názorovú rozdelenosť medzinárodného spoločenstva a varoval pred závažnými následkami, ak sa toto nenapraví." povedal šéf WHO." dodal Tedros.Nový koronavírus usmrtil od vlaňajšieho decembra, keď nákazu prvýkrát zistili v stredočínskom meste Wu-chan, najmenej 549.701 ľudí. Ukázal to vo štvrtok výpočet agentúry AFP.V 196 krajinách a teritóriách sa koronavírusom nakazilo najmenej 12.066.880 ľudí. Z nich 6.431.400 je teraz pokladaných za uzdravených.Novozriadená komisia usporiada o svojej misii jeden brífing mesačne, kde poskytne najnovšie informácie. Predbežnú správu odovzdá na nasledujúcom zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) v novembri.