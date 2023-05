WHO sťahuje z Ruska úrad pre prevenciu neinfekčných chorôb

Kodaň 15. mája (TASR) - Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v pondelok oznámila, že v Moskve zatvorí svoj špecializovaný Úrad pre prevenciu a kontrolu neinfekčných chorôb.



Jeho agenda sa najneskôr do 1. januára 2024 presunie na regionálny úrad v Dánsku, spresnila WHO. Kancelárie WHO pre Rusko sa rozhodnutie o uzavretí netýka, informovala televízia BFM.



Toto rozhodnutie nasleduje po výzvach členských krajín WHO z apríla 2022, v ktorých žiadali zatvorenie špecializovaného úradu WHO v Moskve. Dôvodom bola invázia ruskej armády na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára minulého roku.



Pondelňajšie zasadnutie, na ktorom sa zatvorenie úradu WHO v Moskve dohodlo, bolo virtuálne. Zvolané bolo po tom, ako skupina 30 štátov v apríli listom vyzvala na zvolanie mimoriadnej schôdzky k tejto téme. V liste uviedli, že "bezprostredné a dlhodobé dôsledky na zdravie na Ukrajine a mimo nej" spôsobené ruskou inváziou na Ukrajinu "sú naďalej predmetom najvyššieho znepokojenia".



Európsky región WHO zahŕňa 53 štátov vrátane viacerých krajín zo Strednej Ázie, podotkla agentúra AFP.