WHO: Stratégia Číny oddialila rozšírenie koronavírusu do cudziny

Ženeva 18. februára (TASR) - Prísne zdravotnícke opatrenia Číny oddialili šírenie nového koronavírusu v krajine o dva až tri dni a v zahraničí o dva až tri týždne, vyhlásila v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) so sídlom v Ženeve. Pri týchto tvrdeniach sa opiera o výpočty svojej siete odborných poradcov, uviedla tlačová agentúra DPA.



"Práve teraz je strategický a taktický prístup v Číne tým správnym prístupom," povedal šéf núdzových operácií WHO Mike Ryan novinárom, keď sa ho pýtali na pozorovanie a hodnotenie karantén i ďalších zdravotníckych opatrení pri epidémii ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom.



Ryan mal však menej pozitívnych slov o prístupe Japonska k výletnej lodi Diamond Princess, na ktorej palube sa tento vírus šíri a ktorá je v karanténe pri pobreží japonského mesta Jokohama.



"Situácia, ktorá sa odvíja na lodi, je poľutovaniahodná," vyhlásil Ryan. Dodal, že lode a hotely sú pritom známe ako prostredia náchylné na šírenie nákazlivých chorôb. Bude dôležité poučiť sa z tohto prípadu, upozornil Ryan.