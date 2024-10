WHO stratilo kontakt s personálom nemocnice na severe Pásma Gazy

Ženeva 25. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že v piatok stratila kontakt s pracovníkmi poslednej fungujúcej nemocnice v severnej časti Pásma Gazy. Informovala o tom po vyhlásení izraelskej armády, že v tejto oblasti vykonáva operáciu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Od dnešných ranných správ o nálete na Nemocnicu Kamála Adwána v severnej časti Pásma Gazy sme stratili kontakt s miestnym personálom," napísal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na sociálnej sieti X. "Tento vývoj je hlboko znepokojujúci vzhľadom na počet pacientov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť, a ľudí, ktorí sa tam ukrývajú."



Tamojšie ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v Nemocnici Kamála Adwána zadržali stovky pacientov a zamestnancov. "Prístup do nemocníc v Pásme Gazy je čoraz ťažší a vystavuje náš personál zbytočnému nebezpečenstvu," spresnil šéf WHO. Vyzval na okamžité zastavenie paľby a ochranu nemocníc, pacientov, zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov.



Izrael tento mesiac začal rozsiahly letecký a pozemný útok na severe palestínskej enklávy s tým, že chce zastaviť bojovníkov hnutia Hamas, ktorí sa tam podľa jeho tvrdení preskupujú.