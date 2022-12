WHO: Štvrtine obyvateľov Ukrajiny hrozí kvôli vojne duševná porucha

Ženeva 20. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok upozornila, že v súvislosti s prebiehajúcou vojnou by mohlo na Ukrajine trpieť duševnou poruchou až desať miliónov ľudí, teda približne štvrtina jej obyvateľov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"WHO odhaduje, že až desať miliónov ľudí je ohrozených nejakou formou duševnej poruchy, od úzkosti a stresu až po závažnejšie stavy," povedal zástupca WHO na Ukrajine Jarno Habicht.



K závažnejším stavom patrí aj posttraumatická stresová porucha (PTSD) spôsobená stresovými udalosťami. Prípady PTDS od začiatku ruskej invázie vo februári pribúdajú, WHO preto spustila podpornú on-line službu.



Podľa údajov WHO za desať mesiacov invázie Ruska zariadenia ukrajinského zdravotníctvo zasiahlo najmenej 700 útokov. Moskva tiež od októbra zvýšila útoky na kritickú infraštruktúru, čo spôsobilo výpadky v dodávkach elektrickej energie. Rusko pritom opakovane odmieta, že svoje útoky cieli na ukrajinské civilné oblasti, píše Reuters.



Habicht zároveň varoval, že s chladným počasím a nedostatočným vykurovaním sa zvýši počet ľudí s ochoreniami dýchacích ciest a pribudnú dopravné nehody na neosvetlených uliciach po výpadkoch prúdu.