WHO súhlasí s výnimkou pri podávaní druhej dávky vakcíny od Moderny

Ženeva 26. januára (TASR) - Experti zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v utorok podporili posunutie podania druhej dávky vakcíny od americkej spoločnosti Moderna v mimoriadnych situáciách, informovala agentúra AFP.



Skupina expertov WHO pre očkovanie (SAGE) uviedla, že pri podávaní vakcíny od Moderny je najlepšie dodržať medzi prvou a druhou dávkou interval 28 dní. Za "mimoriadnych okolností" je možné tento interval predĺžiť až na 42 dní.



Experti zdôraznili, že medzinárodní cestujúci by nemali byť uprednostňovaní v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.



Odborníci počas minulotýždňového stretnutia diskutovali o vakcíne od spoločnosti Moderna, ktorá rovnako ako vakcína od spoločností BioNTech/Pfizer funguje na princípe mRNA, píše na svojej webovej stránke televízia France 24. Oboma vakcínami sa v súčasnosti očkuje vo veľkom množstve krajín.