WHO: Susedné krajiny KDR, kde zúri ebola, by mali okamžite konať
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie so značnou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Ženeva 25. mája (TASR) - Epidémia eboly je v Konžskej demokratickej republike (KDR) „extrémne vážna a ťažká“. Jej susedným krajinám hrozí vysoké riziko, mali by preto okamžite konať, povedal v pondelok v Ženeve generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Osobitne sú ohrozené krajiny hraničiace s KDR a mali by okamžite zakročiť“ proti šíreniu vírusu, upozornil Tedros. Ako dodal, v utorok odcestuje do Konžskej demokratickej republiky, ktorá je aktuálne ohniskom súčasnej epidémie tohto smrtiaceho ochorenia.
„Epidémia sa rapídne šíri,“ upozornil Tedros. „Po prvé, oneskorenie v odhalení ohniska nákazy znamená, že teraz dobiehame veľmi rýchlo sa šíriacu epidémiu. Naliehavo rozširujeme operácie, ale momentálne nás epidémia predbieha,“ povedal prostredníctvom videohovoru zo Ženevy.
Východné provincie KDR, kde bolo ohnisko nákazy prvýkrát zistené 15. mája, „sú veľmi nestabilné, v posledných mesiacoch sa zintenzívnili boje (a) medzi miestnym obyvateľstvom panuje aj značná nedôvera voči vonkajším orgánom“, uviedol ďalej. Zároveň zdôraznil, že proti kmeňu eboly Bundibugyo, ktorý je príčinou súčasného ohniska, „neexistujú žiadne schválené vakcíny ani liečivá“.
Okrem Konžskej demokratickej republiky a Ugandy je vírusom ebola ohrozených ďalších desať afrických krajín, varovalo v sobotu Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC), ktoré je zdravotníckou agentúrou Africkej únie.
Vírus sa prenáša priamym kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat. Vo vidieckych oblastiach KDR sa pozostalí dotýkajú mŕtvych tiel i odevov zosnulých a organizujú smútočné obrady, na ktorých sa schádza množstvo ľudí, čo prispieva k šíreniu nákazy.
