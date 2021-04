WHO: Súvis Astrazenecy a krvných zrazenín je možný, ale nepotvrdený

Ženeva 7. apríla (TASR) - Spojitosť medzi vakcínou proti koronavírusu od firmy AstraZeneca a tvorbou krvných zrazenín je pravdepodobná, no nie je potvrdená. Uviedli to v stredu odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí tiež zdôraznili, že výskyt týchto zrazenín je "veľmi zriedkavý". Informovala o tom agentúra AFP.



"Na základe súčasných informácií považujeme kauzálny vzťah medzi vakcínou a výskytom krvných zrazenín s nízkou hladinou krvných doštičiek za možný, ale nie potvrdený," uviedli predstavitelia Globálneho poradného výboru WHO pre bezpečnosť vakcín (GACVS) vo vyhlásení. "Na úplné porozumenie potenciálneho vzťahu medzi očkovaním a možnými rizikovými faktormi sú potrebné špecializované štúdie," dodali.



Vyhlásenie prišlo po tom, čo Európska agentúra pre lieky (EMA) oznámila, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" danej vakcíny. EMA tiež uviedla, že výhody očkovanie touto vakcínou naďalej prevažujú nad možnými rizikami.



Posudzované prípady, v ktorých sa po podaní vakcíny od spoločnosti AstraZeneca objavili krvné zrazeniny, sú síce znepokojivé, no ide o "veľmi nízky" počet spomedzi takmer 200 miliónov ľudí na svete, ktorým bola táto očkovacia látka podaná, pripomenuli odborníci z WHO. Vedľajšie účinky dva až tri dni po očkovaní sa podľa nich "očakávajú a sú bežné".



Ľudia, ktorí však pociťujú vážne symptómy štyri až dvadsať dní po očkovaní, by mali urgentne vyhľadať lekársku pomoc. Medzi závažné príznaky patria dýchavičnosť, bolesti v hrudníku, opuchy nôh, pretrvávajúce bolesti brucha, neurologické symptómy, ako napríklad silné a pretrvávajúce bolesti hlavy či rozmazané videnie a tiež drobné krvné škvrny pod kožou mimo miesta vpichu.



Členovia podvýboru GACVS sa zišli v stredu, aby zhodnotili najnovšie informácie, ktoré ohlásila EMA, ako aj britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI). Ten rozhodol, že ľuďom mladším ako 30 rokov budú v Británii pri očkovaní proti koronavírusu ponúkané aj iné vakcíny ako látka od firmy AstraZeneca, ak to bude možné.



Ďalšie stretnutie členov výboru je naplánované na budúci týždeň, keď majú zhodnotiť dodatočné dáta a v prípade potreby vydať ďalšie odporúčania.