WHO: Svet postupuje pri eliminácii hepatitídy príliš pomaly
Autor TASR
Ženeva 28. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok upozornila, že pokrok v eliminácii hepatitídy je príliš pomalý, aj keď existujú nástroje na odstránenie tohto ochorenia, ktoré si ročne vyžiada viac než milión obetí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Podľa WHO vírusové hepatitídy typu B a C, ktoré spôsobujú 95 percent úmrtí súvisiacich s týmto ochorením, pripravili v roku 2024 o život približne 1,34 milióna ľudí. Každoročne pritom pribúda viac než 1,8 milióna nových prípadov nákazy.
„Pokrok je príliš pomalý a nerovnomerný,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že mnohí ľudia zostávajú nediagnostikovaní a neliečení v dôsledku stigmy, slabých zdravotníckych systémov a nerovného prístupu k zdravotnej starostlivosti.
Hepatitída je zápal pečene spôsobený vírusmi alebo inými faktormi, ktorý môže viesť k vážnemu poškodeniu pečene či rakovine. Existuje päť hlavných typov ochorenia, pričom najviac úmrtí spôsobujú typy B a C.
WHO v správe Global Hepatitis Report 2026 odhaduje, že v roku 2024 žilo s chronickou hepatitídou B alebo C približne 287 miliónov ľudí. Z 240 miliónov pacientov s chronickou hepatitídou B však liečbu dostávalo menej než päť percent. V prípade hepatitídy C podstúpilo liečbu od roku 2015 len približne 20 percent pacientov.
V Afrike, ktorá je regiónom s najvyšším výskytom hepatitídy B, dostalo v roku 2024 základnú dávku vakcíny pri narodení len 17 percent novorodencov.
Medzi krajiny s najvyšším počtom úmrtí súvisiacich s hepatitídou patria Čína, India, Indonézia, Nigéria, Juhoafrická republika a Vietnam.
WHO zároveň upozornila, že mnohým úmrtiam sa dá predísť: vakcína proti hepatitíde B poskytuje viac než 95-percentnú ochranu, dlhodobá antivírusová liečba pomáha kontrolovať chronickú infekciu a krátkodobou liečbou hepatitídy C je možné vyliečiť viac než 95 percent prípadov.
Ako konštatovala WHO, od roku 2015 počet novoinfikovaných hepatitídou B klesol o 32 percent a smrtnosť na hepatitídu C sa znížila o 12 percent.
Podľa WHO krajiny ako Spojené kráľovstvo, Egypt, Gruzínsko a Rwanda ukázali, že eliminácia hepatitídy ako problému verejného zdravia je možná.
