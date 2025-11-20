< sekcia Zahraničie
WHO: Takmer tretina žien zažila partnerské alebo sexuálne násilie
Za posledných 12 mesiacov zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany partnera 12,5 milióna dospievajúcich dievčat vo veku 15 až 19 rokov.
Autor TASR
Ženeva 20. novembra (TASR) - Takmer tretina žien na celom svete, teda približne 840 miliónov, zažila v priebehu svojho života sexuálne násilie alebo násilie zo strany svojho partnera. Vyplýva to z novej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zverejnenej v stredu, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Násilie páchané na ženách je jednou z najstarších a najrozšírenejších nespravodlivostí ľudstva, no napriek tomu je stále jednou z najmenej riešených,“ vyhlásil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Stredajšia správa organizácie analyzovala údaje zhromaždené v rokoch 2000 až 2023 v 168 krajinách.
Na základe jej výsledkov čelilo len za posledných 12 mesiacov fyzickému alebo sexuálnemu násiliu zo strany partnera 316 miliónov žien, čo je 11 percent žien vo veku nad 15 rokov. Pokrok je podľa WHO „bolestivo pomalý“, keďže za posledné dve desaťročia bol zaznamenaný pokles len o 0,2 percenta ročne.
WHO tiež upozornila, že násilie páchané na ženách začína veľmi skoro. Za posledných 12 mesiacov zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany partnera 12,5 milióna dospievajúcich dievčat vo veku 15 až 19 rokov, čo predstavuje 16 percent.
WHO varovala, že žiadna spoločnosť „nemôže nazývať sama seba spravodlivou, bezpečnou alebo zdravou, pokiaľ polovica jej obyvateľstva žije v strachu“. Organizácia v správe zároveň upozornila na nedostatočné financovanie preventívnych iniciatív.
Hoci WHO varuje, že tento problém sa týka celého sveta, údaje v správe naznačujú, že ženy v chudobnejších krajinách a ženy postihnuté konfliktmi alebo globálnym otepľovaním sa so sexuálnym a partnerským násilím stretajú častejšie.
Najhoršia situácia je v Oceánii, s výnimkou Austrálie a Nového Zélandu. Podľa WHO tam 38 percent žien uviedlo, že v uplynulom roku zažilo partnerské násilie, čo je viac ako trojnásobok celosvetového priemeru. Naopak iba päť percent žien v Európe a Severnej Amerike potvrdilo takúto skúsenosť.
