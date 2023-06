WHO: Tanzánia oznámila koniec výskytu smrtiacej marburskej horúčky

Dar es Salaam 2. júna (TASR)- Tanzánia v piatok oznámila koniec výskytu smrtiacej marburskej horúčky. Prvé prípady tohto vírusového ochorenia boli v krajine potvrdené pred vyše dvoma mesiacmi. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Počas prepuknutia tejto krvácavej horúčky spôsobenej vírusom marburg bolo v Tanzánii zaznamenaných celkovo deväť prípadov nákazy - osem potvrdených a jeden pravdepodobný - a šesť úmrtí. Zistili ich v oblasti Kagera na severozápade krajiny, uviedla WHO v oznámení.



Išlo o prvý výskyt tejto nebezpečnej, vysoko nákazlivej choroby v Tanzánii, východoafrickej krajine s takmer 62 miliónmi obyvateľov.



Nebezpečný vírus marburg spôsobuje vysokú horúčku, často sprevádzanú krvácaním a zlyhaním telesných orgánov. Jeho smrtnosť je až 88 percent, uviedla WHO.



Patrí do čeľade vírusov nazývaných filovírusy, kam sa zaraďuje aj vírus ebola, ktorý v Afrike spôsobil niekoľko tragických epidémií.



Posledný potvrdený prípad marburskej horúčky v Tanzánii bol podľa WHO negatívne testovaný 19. apríla, odvtedy sa začalo 42-dňové povinné odpočítavanie k nule, keď je už možné vyhlásiť koniec výskytu.



Proti ochoreniu neexistujú žiadne očkovacie látky ani schválené lieky.



Vírus marburg prirodzene šíri druh netopiera kaloň plavý (alebo kaloň palmový), no samotné kalone tento vírus neohrozuje. Môžu ho však preniesť na primáty vo svojej blízkosti vrátane ľudí. Následne môže nastať prenos z človeka na človeka, a to cez kontakt s krvou či inými telesnými tekutinami infikovanej osoby, s povrchmi a materiálmi.