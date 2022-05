WHO: Tedros bude generálnym riaditeľom organizácie ďalších päť rokov

Ženeva 24. mája (TASR) - Doterajší šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bol v utorok znovuzvolený na ďalšie päťročné obdobie. Drvivá väčšina zo 194 členských štátov WHO hlasovala za to, aby Tedros pokračoval vo funkcii generálneho riaditeľa tejto zdravotníckej agentúry OSN. Tajné hlasovanie sa považovalo za formalitu, keďže Tedros bol jediným kandidátom, informovali agentúry AFP a Reuters.



O Tedrosovom opätovnom zvolení ako prvý informoval nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach, ktorý na sociálnej sieti Twitter zverejnil spoločnú fotografiu so staronovým šéfom WHO. Nemecko bolo jednou z prvých krajín, ktorá ešte minulý rok oznámila, že podporuje zotrvanie Etiópčana vo funkcii.



Tedros Adhanom Ghebreyesus bol v minulosti etiópskym ministrom zahraničných vecí. V rokoch 2005 až 2012 pôsobil ako etiópsky minister zdravotníctva.