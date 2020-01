Tesnou väčšinou nevyhlásili epidémiu vírusu za celosvetový stav núdze

Ženeva 23. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa vo štvrtok rozhodla tesnou väčšinou neoznačiť epidémiu nového koronavírusu v Číne a v niektorých ďalších krajinách za "stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného rozmeru". Informovala o tom agentúra AP.



WHO zverejnila svoje rozhodnutie krátko po tom, čo čínske úrady v súvislosti s novým vírusom pristúpili k uzatvoreniu troch miest, ako aj k zrušeniu časti programu pri príležitosti Čínskeho Nového roka, ktorý sa nesie v znamení kovového potkana.



Zdravotnícka organizácia k tomuto rozhodnutiu dospela po tom, čo nezávislí experti strávili dva dni vyhodnocovaním informácií o šírení nového koronavírusu.



"Je príliš skoro na to, aby sme ho (nový vírus) označili za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného rozmeru," uviedol Didier Houssin, predseda núdzovej poradnej komisie WHO. Zdôraznil však zároveň, že výbor bol názorovo "veľmi rozdelený v pomere takmer 50 ku 50".



Predstavitelia zdravotníckej organizácie taktiež podľa agentúry AFP vyzvali Peking, aby sa postaral o to, že uzatvorenie troch miest "nebude mať dlhé trvanie".



WHO definuje medzinárodnú hrozbu ako "výnimočnú udalosť", ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú medzinárodnú reakciu. V minulosti boli takéto stavy vyhlásené počas epidémie vírusu Zika, pandémie prasacej chrípky a detskej obrny.



Ako pripomína AP, stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného rozmeru síce implikuje viac peňazí a zdrojov, ale na druhej strane môže viesť k obmedzeniu cestovania a obchodnej výmeny vo vzťahu k postihnutým krajinám. Posudzovanie toho, či má kríza medzinárodný rozmer, preto so sebou prináša aj vážny politický a ekonomický rozmer.



V roku 2014 napríklad WHO odmietala vyhlásiť pustošivú epidémiu eboly za krízu medzinárodného rozmeru v obavách, že rozhnevá Guineu, Libériu a Sierru Leone.