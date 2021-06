WHO: Trajektória pandémie v Afrike je veľmi znepokojujúca

Ženeva 18. júna (TASR) - Náhly nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v niektorých častiach Afriky mohlo spôsobiť nerovnomerné rozdeľovanie vakcín na celom svete, uviedla v piatok podľa agentúry AFP Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Krízový koordinátor WHO Mike Ryan na brífingu v Ženeve spresnil, že počet infikovaných sa minulý týždeň v Libérii, Zambii, Zimbabwe a Rwande zdvojnásobil. Podľa neho je to dôsledok súčasného nespravodlivého rozdelenia vakcín a konštatoval, že "trajektória (pandémie) je veľmi znepokojujúca".



Ryan pripomenul, že proti covidu bola v Afrike napriek opakovaným výzvam WHO očkovaná iba veľmi malá časť populácie. "Za túto nerovnosť zaplatíme vysokú cenu," varoval Ryan. Dodal, že je "veľmi predčasné predpokladať, že ďalšia vlna pandémie v Afrike bude len prehánka, a nie búrka".



Varoval tiež zvyšok sveta, aby si nemyslel, že ďalšia vlna pandémie sa bude podobať na predchádzajúce.



"Každá vlna je jedinečná," uviedol a dodal, že to záleží od sezóny, variantu vírusu a intenzity prenosu nákazy.