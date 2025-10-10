< sekcia Zahraničie
WHO: Tretina európskych lekárov a zdravotných sestier trpí depresiou
Najvyššiu mieru depresie (takmer polovica respondentov) hlásili zdravotnícki pracovníci v Lotyšsku a Poľsku.
Autor TASR
Kodaň 10. októbra (TASR) - Každý tretí lekár a zdravotná sestra v Európe uvádzajú, že trpia depresiou alebo úzkosťou, vyplýva zo štúdie zverejnenej v piatok európskou pobočkou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Táto miera je päťkrát vyššia ako u bežnej populácie v Európe, uvádza sa v správe. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Kríza duševného zdravia medzi našimi zdravotníckymi pracovníkmi je krízou zdravotnej bezpečnosti, ktorá ohrozuje integritu našich zdravotníckych systémov,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.
„Viac ako každý desiaty uvažoval o ukončení svojho života alebo o sebapoškodzovaní. Je to neprijateľná záťaž pre tých, ktorí sa o nás starajú,“ povedal.
Lekári a zdravotné sestry, ktorí zažívajú násilie, pracujú dlho a na zmeny (najmä v noci), majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť depresie a úzkosti a samovražedných myšlienok. Sestry a lekárky častejšie trpia depresiou a úzkosťou, lekári muži závislosťou od alkoholu, uvádza sa v správe.
Najvyššiu mieru depresie (takmer polovica respondentov) hlásili zdravotnícki pracovníci v Lotyšsku a Poľsku. Najnižšie hlásenú úroveň, okolo 15 percent, mali Dánsko a Island.
Štúdia tiež odhalila, že tretina lekárov a zdravotných sestier zažila v uplynulom roku šikanovanie alebo násilné vyhrážky v práci. Desať percent zažilo fyzické násilie alebo sexuálne obťažovanie a každý štvrtý lekár pracoval viac ako 50 hodín týždenne.
„Keďže Európa bude do roku 2030 čeliť nedostatku takmer milióna zdravotníckych pracovníkov, nemôžeme si dovoliť ich stratiť v dôsledku vyhorenia, zúfalstva alebo násilia,“ povedal Kluge.
Správa preto vyzvala na nulovú toleranciu násilia a obťažovania v zdravotníckych zariadeniach, reformu na ukončenie kultúry nadčasov a dlhých pracovných zmien a zaručený prístup k službám duševného zdravia pre zdravotníckych pracovníkov.
