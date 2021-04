WHO: Tzv. indický variant koronavírusu evidujú v najmenej 17 štátoch

Ženeva 28. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v noci na stredu informovala, že tzv. indický variant nového koronavírusu B.1.617 bol zistený vo viac ako 1200 genómových sekvenciách v najmenej 17 krajinách sveta. "Väčšina analyzovaných vzoriek v (medzinárodnej) databáze GISAID pochádza z Indie, Británie, USA a Singapuru," uviedla WHO podľa agentúry AFP vo svojej týždennej aktualizácii pandemickej situácie.



V posledných dňoch sa o tomto variante hovorí aj vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Belgicku, Švajčiarsku, Grécku či Taliansku.



WHO v pondelok informovala, že tento variant zatiaľ neklasifikovala ako znepokojujúci, ale len ako "hodný pozornosti". Hovorkyňa WHO súčasne uviedla, že v tomto čase ešte nie je jasné, do akej miery je zodpovedný za rýchly nárast počtu nakazených v Indii zaznamenaný v uplynulých týždňoch.



Agentúra AFP konštatovala, že ak by WHO priradila indickému variantu atribút, že "vyvoláva znepokojenie", mohlo by to znamenať, že je nebezpečnejší ako iné, a to tým, že sa prejavuje vyššou nákazlivosťou, smrtnosťou i schopnosťou odolať vakcínam proti ochoreniu COVID-19.



Podľa WHO prudký nárast počtu informovaných v Indii môže mať aj iné vysvetlenie - napríklad rizikové správanie sa ľudí, ktorí nedodržiavajú zdravotné obmedzenia, či konanie masových zhromaždení.



Nárast úmrtí v Indii za posledných 24 hodín medzitým prekonal hranicu 3000. Celkovo si pandémia v Indii vyžiadala už vyše 200.000 obetí.



Do krajiny začala prichádzať prisľúbená pomoc zo zahraničia. Ako prvá dorazila v utorok zásielka z Británie.