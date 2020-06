Analýza: Účinky pandémie budeme zažívať ešte niekoľko desaťročí

Dubaj 22. júna (TASR) – Koronavírusová pandémia sa stále šíri a jej vplyv budeme zažívať ešte niekoľko desaťročí. Uviedol to v pondelok počas virtuálnej konferencie riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Podľa neho nie je najväčšou hrozbou pre svet samotný koronavírus, ale „nedostatok globálnej solidarity a vedúcich osobností".



„Rozdelený svet túto pandémiu neporazí," povedal Ghebreyesus na virtuálnom zdravotníckom fóre organizovanom dubajskými vládnucimi predstaviteľmi. Píše o tom agentúra AFP.



WHO minulý týždeň varovala pred novou a nebezpečnou fázou pandémie, keďže ľudí aj napriek rýchlemu šíreniu nákazy už unavujú rôzne protivírusové opatrenia.



„Politizácia pandémiu ešte prehĺbila. Nikto z nás nie je v bezpečí, kým nebudeme v bezpečí všetci," dodal Ghebreyesus.



Ochorenie COVID-19, ktoré pripravilo o život už viac ako 465 000 ľudí a infikovalo sa ním takmer deväť miliónov na celom svete, sa v Amerike a niektorých častiach Ázie šíri stále rýchlejšie.



Reštrikcie zavedené za účelom zastavenia šírenia tohto vírusu síce spôsobili veľké hospodárske škody, avšak podľa WHO pandémia predstavuje stále veľkú hrozbu aj pre zdravie ľudí.