WHO: Ukrajina zaznamenala nárast útokov na zdravotníctvo o 20 percent
Len v treťom štvrťroku minulého roka došlo k 184 útokom na zdravotnícke zariadenia, pri ktorých zahynulo 12 ľudí a 110 utrpelo zranenia, uviedla WHO.
Autor TASR
Kodaň 23. februára (TASR) - Počet útokov na ukrajinský zdravotnícky systém vzrástol v roku 2025 o takmer 20 percent, informovala v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa jej európskej regionálnej pobočky bol vlaňajšok rokom s najväčším počtom útokov na zdravotnícke zariadenia od začiatku ruskej invázie pred takmer štyrmi rokmi. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Len v treťom štvrťroku minulého roka došlo k 184 útokom na zdravotnícke zariadenia, pri ktorých zahynulo 12 ľudí a 110 utrpelo zranenia, uviedla WHO.
„Po štyroch rokoch vojny rastú potreby v oblasti zdravotníctva, ale mnohí ľudia nemajú prístup k potrebnej starostlivosti, čiastočne aj preto, že nemocnice a kliniky sú pravidelne terčom útokov,“ vyhlásil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Podľa agentúry sa vlani zvýšil aj počet útokov na sklady liekov na Ukrajine, a to trojnásobne. Celkový prístup k liekom je kritický, keďže štyria z piatich ľudí majú ťažkosti so získaním potrebných liekov, hlavne kvôli vysokým nákladom.
Ukrajinský zdravotnícky systém trpí aj v dôsledku ruských útokov na civilnú infraštruktúru, vrátane energetických sietí. Podľa WHO tieto útoky pripravili mnohé nemocnice o elektrinu, vodu a teplo.
