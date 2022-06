WHO: Úmrtia na covid po piatich týždňoch poklesu celosvetovo stúpli

Ženeva 16. júna (TASR) - Po piatich týždňoch klesania sa počet úmrtí na koronavírus za posledný týždeň celosvetovo zvýšil o štyri percentá, uviedla vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR správu prevzala od agentúry AP.



Zdravotnícka agentúra OSN v pravidelnej týždennej správe o pandémii napísala, že minulý týždeň zomrelo na ochorenie COVID-19 8700 ľudí, pričom v Severnej a Latinskej Amerike došlo k nárastu o 21 percent a v západnom Pacifiku o 17 percent.



WHO uviedla, že počet nových prípadov nákazy koronavírusom naďalej klesá, pričom minulý týždeň pribudlo približne 3,2 milióna nových prípadov infekcie. Napriek tomu v niektorých regiónoch došlo k výraznému nárastu nakazených – Blízky východ a juhovýchodná Ázia hlásili 58-percentý a 33-percentný nárast.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tento týždeň vyhlásil, že počet prípadov nákazy je zrejme podhodnotený, keďže mnohé krajiny obmedzili kontroly a menej testujú. Podľa neho "žiadna miera úmrtí na COVID-19 nie je prijateľná" vzhľadom na to, že svet v súčasnosti disponuje vakcínami či liekmi proti vírusu.