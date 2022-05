WHO: Úmrtia na covid za posledný týždeň klesli o 21 %

Ženeva 19. mája (TASR) - Počet úmrtí na koronavírus za posledný týždeň celosvetovo klesol o približne 21 percent, ale prípady nákazy vo väčšine častí sveta pribúdajú, uviedla vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Zdravotnícka agentúra OSN v pravidelnej týždennej správe o pandémii vo štvrtok napísala, že počet nových prípadov ochorenia COVID-19 sa po týždňoch klesania od konca marca teraz stabilizoval, pričom za posledný týždeň pribudlo okolo 3,5 milióna nových prípadov, čo je nárast o jedno percento. WHO spresnila, že prípady stúpajú v Severnej a Latinskej Amerike, na Blízkom východe, v Afrike a západnom Tichomorí, ale klesajú v Európe a juhovýchodnej Ázii. Zaznamenaných bolo približne 9000 úmrtí na covid.



Prípady infekcie koronavírusom stúpli na Blízkom východe o vyše 60 percent a v oboch Amerikách o 26 percent. Úmrtia klesajú všade okrem Afriky, kde skokovo stúpli o takmer 50 percent.



Údaje o covide nahlásené WHO nezahŕňajú čísla o výskyte nákazy oznámenej Severnou Kóreou (KĽDR), ktorá zdravotníckej agentúre zatiaľ požadované dáta oficiálne neposkytla.



Autoritárska krajina vedená Kim Čong-unom vo štvrtok hlásila vyše 262.000 ďalších podozrivých prípadov nákazy a ich celkový počet sa tam blíži k dvom miliónom – len týždeň po tom, čo Severná Kórea priznala výskyt tejto infekcie a začala spomaľovať jej šírenie medzi svojím nezaočkovaným obyvateľstvom.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tento týždeň vyhlásil, že je "hlboko znepokojený" šírením covidu v Severnej Kórei, pretože obyvateľstvo je nezaočkované a je tam značné množstvo ľudí s inými zdravotnými ťažkosťami, čo im môže zapríčiniť vážnejší priebeh nákazy a smrť.



Tedros povedal, že WHO pracuje na tom, aby presvedčila Severnú Kóreu, nech poskytne ďalšie informácie a prijme pomoc vrátane technickej podpory, vakcín, testov a liekov, ale zatiaľ nedostala odpoveď.



Šéf WHO dodal, že v západnom Tichomorí hlásila najväčší počet prípadov infekcie Čína, ktorá zaznamenala 94-percentný nárast, alebo vyše 389.000 nových prípadov.



Po týždňoch niekedy až krutého a chaotického lockdownu čínske úrady uviedli, že na budúci týždeň umožnia za obmedzených podmienok znovu otvoriť niektorým supermarketom, nákupným centrám a reštauráciám vo finančnej metropole Šanghaj.



Tedros predtým označil čínsky extrémny prístup "nulovej tolerancie" voči covidu za "neudržateľný", ale pripustil, že krajiny majú slobodu v tom, akú stratégiu boja proti nákaze si zvolia.