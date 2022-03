WHO upozornila na rozsah útokov na ukrajinské zdravotnícke zariadenia

Na archívnej snímke z 9. marca 2022 tehotná žena kráča dole v pôrodnici poškodenej ostreľovaním v Mariupole na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Ženeva 16. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu upozornila na bezprecedentnú mieru útokov na zdravotnícke zariadenia a ich personál na celom svete – najmä počas vojny na Ukrajine. TASR túto správu prevzala od agentúry AFP.povedal riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan, podľa ktorého sa "zdravie stáva terčom, súčasťou vojenskej stratégie a taktiky".Útoky na zdravotníctvo na celom svete pribúdajú, od začiatku roka ich bolo celosvetovo zaznamenaných 89 – no nikde nebolo tempo útokov rýchlejšie ako na vojnou zničenej Ukrajine.Len za tri týždne, odkedy Rusko 24. februára spustilo svoju rozsiahlu inváziu, došlo podľa údajov WHO na Ukrajine k najmenej 43 útokom na zdravotníctvo.Zdravotná agentúra OSN od začiatku ruského vpádu na Ukrajinu overila informácie o 43 útokov na zdravotnícke zariadenia, sanitky a zdravotnícky personál, pri ktorých zahynulo 12 ľudí a 34 utrpelo zranenia.Životy troch ľudí vrátane jedného dieťaťa si vyžiadal minulotýždňový ruský letecký útok na detskú nemocnicu a pôrodnicu v ukrajinskom meste Mariupol, ktorý obliehajú ruské invázne jednotky.povedal Ryan a varoval, že útoky tiež výrazne sťažili vyslanie pomoci do krajiny.Ryan zdôraznil, že medzinárodné humanitárne právo vyžaduje od bojujúcich strán nielen to, aby sa nezameriavali na zdravotnícke zariadenia, ale abyWHO uviedla, že pozdĺž frontovej línie konfliktu na Ukrajine alebo v oblastiach, ktoré sú teraz pod kontrolou Ruska, sa nachádza 300 zdravotníckych zariadení. Ďalších 600 zariadení je vo vzdialenosti desať kilometrov od línie konfliktu.