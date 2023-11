WHO upozornila, že antibiotiká strácajú účinnosť

Kodaň 23. novembra (TASR) - Zneužívanie antibiotík znižuje ich účinnosť a prispieva k vzniku rezistentných baktérií, ktoré by mohli byť do roku 2050 zodpovedné za milióny úmrtí na celom svete. Vo štvrtok na to upozornila pobočka Svetovej zdravotnícke organizácie (WHO). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa výsledkov prieskumu boli antibiotiká predpísané aj v prípadoch ako je bežné prechladnutie (24 percent), príznaky podobné chrípke (16 percent), bolesť hrdla (21 percent) a kašeľ (18 percent).



Prieskum sa konal v 14 krajinách, väčšinou vo východnej Európe a strednej Ázii. Európsky región WHO zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska a niekoľkých stredoázijských štátov.



"Aj keď je antimikrobiálna rezistencia (AMR) prirodzený jav, rozvoj a šírenie superbaktérií sa zrýchľuje zneužívaním antimikrobiálnych látok, čo má za následok, že infekcie ťažšie reagujú na liečbu," uvádza WHO.



WHO varovala, že bez okamžitého zásahu môže rezistencia voči antimikrobiálnym látkam vrátane antibiotík do roku 2050 ročne zabiť až desať miliónov ľudí.



"Dôvod na obavy" je podľa WHO nesprávne predpisovanie. Vo všetkých 14 krajinách tretina zo zhruba 8200 opýtaných ľudí užívala antibiotiká bez lekárskeho predpisu. V niektorých krajinách sa viac ako 40 percent antibiotík použilo bez predošlej konzultácie s lekárom.



WHO tiež poznamenala, že existujú vážne medzery vo vedomostiach ľudí o antibiotikách. Znamená to, že môžu užívať antibiotiká z nesprávneho dôvodu bez toho, aby si to uvedomovali. "Tento výskum jasne ukazuje potrebu vzdelávania a zvyšovania povedomia," dodal Robb Butler, výkonný riaditeľ regionálneho riaditeľstva WHO pre Európu.