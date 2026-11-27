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WHO upozornila, že boj proti osýpkam stagnuje
Pandémia ochorenia COVID-19 podľa agentúry narušila očkovacie programy na celom svete.
Autor TASR
Ženeva 27. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok upozornila na znepokojujúcu situáciu v súvislosti s osýpkami a varovala, že pokrok v ich eliminácii stagnuje v dôsledku šírenia čoraz väčšieho množstva zavádzajúcich a nepravdivých informácií. TASR o tom píše s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Pandémia ochorenia COVID-19 podľa agentúry narušila očkovacie programy na celom svete. Mnohé krajiny sa stále snažia obnoviť zaočkovanosť na úroveň spred pandémie a zároveň doočkovať tých, ktorí to zameškali počas pandémie.
Šéfka oddelenia WHO pre očkovanie Kate O'Brienová uviedla, že situácia v USA, ktoré minulý týždeň prišli o štatút krajiny bez výskytu osýpok, je jasnou pripomienkou toho, ako rýchlo sa môžu opäť objaviť ochorenia, ktorým je možné predchádzať, keď klesne miera zaočkovanosti.
„Upozorňujeme na alarmujúci počet detí, ktoré nie sú vôbec alebo nedostatočne očkované? Jednoznačne áno. Osýpky sú najnákazlivejším vírusom, aký ľudstvo pozná,“ povedala O'Brienová na tlačovej konferencii v Ženeve. Osýpky sa podľa jej slov vrátili a svet si uvedomuje, aké vážne následky môže mať toto ochorenie a že môže byť aj smrteľné.
Osýpky spôsobujú horúčku, respiračné ťažkosti a kožné vyrážky. V niektorých prípadoch môžu viesť k zápalu pľúc a mozgu, ktoré môžu zanechať trvalé následky alebo spôsobiť smrť.
Najčastejšie sa vyskytujú u detí, ktorým sa zväčša podajú dve dávky vakcíny do dovŕšenia 18 mesiacov.
WHO tvrdí, že pokrok sa v posledných rokoch zastavil. Odhadovaná celosvetová miera zaočkovanosti prvou dávkou vakcíny proti osýpkam zostala v roku 2025 na úrovni 84 percent - rovnako ako v predchádzajúcom roku. Klesla tak oproti roku 2019 (pred pandémiou), keď dosahovala 86 percent.
Miera zaočkovanosti druhou dávkou zostala vlani na historicky najvyššej úrovni 77 percent. Zároveň pribudli krajiny, ktoré zaviedli očkovanie druhou dávkou. Gabon a Stredoafrická republika sú jedinými členskými štátmi WHO, ktoré dosiaľ nezaradili druhú dávku vakcíny do svojich pravidelných očkovacích programov.
Na zastavenie šírenia tohto vírusu a ochranu komunít je podľa WHO potrebné dosiahnuť aspoň 95-percentnú zaočkovanosť dvoma dávkami vakcíny.
Na základe odhadov v roku 2025 nedostalo žiadnu dávku vakcíny 20,8 milióna detí, zatiaľ čo ďalších 8,3 milióna dostalo len jednu. Aj keď podiel nezaočkovaných detí zostal nezmenený, ich celkový počet vzrástol v dôsledku zvýšenia počtu novorodencov, vysvetľuje AFP.
V USA v tomto roku zaznamenali 5400 prípadov osýpok. Ide tak o najhoršiu epidémiu za posledné tri desaťročia. Zdravotnícki odborníci obvinili ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho Jr. z podnecovania nedôvery voči očkovaniu tým, že opakovane bez akýchkoľvek vedeckých dôkazov spochybňuje bezpečnosť vakcín proti osýpkam.
O'Brienová povedala, že zavádzajúce a nepravdivé informácie vo významnej miere prispievajú k tomu, že rodičia nevedia, ako by mali postupovať. Očkovanie sa podľa jej slov v mnohých krajinách stalo predmetom politickej alebo ideologickej polarizácie.
Celkovo 59 krajín v roku 2025 zaznamenalo rozsiahle alebo závažnejšie epidémie osýpok, z toho 28 v Afrike a 13 v Európe. V 11 z týchto 59 krajín v súčasnosti alebo v minulosti potvrdili elimináciu osýpok. Celkovo 92 krajín získalo potvrdenie, že dosiahli alebo si udržali elimináciu osýpok, informuje AFP.
Pandémia ochorenia COVID-19 podľa agentúry narušila očkovacie programy na celom svete. Mnohé krajiny sa stále snažia obnoviť zaočkovanosť na úroveň spred pandémie a zároveň doočkovať tých, ktorí to zameškali počas pandémie.
Šéfka oddelenia WHO pre očkovanie Kate O'Brienová uviedla, že situácia v USA, ktoré minulý týždeň prišli o štatút krajiny bez výskytu osýpok, je jasnou pripomienkou toho, ako rýchlo sa môžu opäť objaviť ochorenia, ktorým je možné predchádzať, keď klesne miera zaočkovanosti.
„Upozorňujeme na alarmujúci počet detí, ktoré nie sú vôbec alebo nedostatočne očkované? Jednoznačne áno. Osýpky sú najnákazlivejším vírusom, aký ľudstvo pozná,“ povedala O'Brienová na tlačovej konferencii v Ženeve. Osýpky sa podľa jej slov vrátili a svet si uvedomuje, aké vážne následky môže mať toto ochorenie a že môže byť aj smrteľné.
Osýpky spôsobujú horúčku, respiračné ťažkosti a kožné vyrážky. V niektorých prípadoch môžu viesť k zápalu pľúc a mozgu, ktoré môžu zanechať trvalé následky alebo spôsobiť smrť.
Najčastejšie sa vyskytujú u detí, ktorým sa zväčša podajú dve dávky vakcíny do dovŕšenia 18 mesiacov.
WHO tvrdí, že pokrok sa v posledných rokoch zastavil. Odhadovaná celosvetová miera zaočkovanosti prvou dávkou vakcíny proti osýpkam zostala v roku 2025 na úrovni 84 percent - rovnako ako v predchádzajúcom roku. Klesla tak oproti roku 2019 (pred pandémiou), keď dosahovala 86 percent.
Miera zaočkovanosti druhou dávkou zostala vlani na historicky najvyššej úrovni 77 percent. Zároveň pribudli krajiny, ktoré zaviedli očkovanie druhou dávkou. Gabon a Stredoafrická republika sú jedinými členskými štátmi WHO, ktoré dosiaľ nezaradili druhú dávku vakcíny do svojich pravidelných očkovacích programov.
Na zastavenie šírenia tohto vírusu a ochranu komunít je podľa WHO potrebné dosiahnuť aspoň 95-percentnú zaočkovanosť dvoma dávkami vakcíny.
Na základe odhadov v roku 2025 nedostalo žiadnu dávku vakcíny 20,8 milióna detí, zatiaľ čo ďalších 8,3 milióna dostalo len jednu. Aj keď podiel nezaočkovaných detí zostal nezmenený, ich celkový počet vzrástol v dôsledku zvýšenia počtu novorodencov, vysvetľuje AFP.
V USA v tomto roku zaznamenali 5400 prípadov osýpok. Ide tak o najhoršiu epidémiu za posledné tri desaťročia. Zdravotnícki odborníci obvinili ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho Jr. z podnecovania nedôvery voči očkovaniu tým, že opakovane bez akýchkoľvek vedeckých dôkazov spochybňuje bezpečnosť vakcín proti osýpkam.
O'Brienová povedala, že zavádzajúce a nepravdivé informácie vo významnej miere prispievajú k tomu, že rodičia nevedia, ako by mali postupovať. Očkovanie sa podľa jej slov v mnohých krajinách stalo predmetom politickej alebo ideologickej polarizácie.
Celkovo 59 krajín v roku 2025 zaznamenalo rozsiahle alebo závažnejšie epidémie osýpok, z toho 28 v Afrike a 13 v Európe. V 11 z týchto 59 krajín v súčasnosti alebo v minulosti potvrdili elimináciu osýpok. Celkovo 92 krajín získalo potvrdenie, že dosiahli alebo si udržali elimináciu osýpok, informuje AFP.