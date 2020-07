WHO upozorňuje na málo financií na boj s ebolou počas pandémie

Brazzaville 21. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 čelí "vážnemu" nedostatku financií pri boji proti novej epidémii eboly v severnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR). Informovala o tom agentúra AP.



Doposiaľ vyzbieraná suma vo výške viac ako 1,53 milióna eur podľa WHO postačí len na obdobie niekoľkých najbližších týždňov. Úsilie je podľa organizácie obzvlášť finančne nákladné najmä v súvislosti s prepravou zdravotníkov a zásob do husto zalesnenej oblasti.



Ministerstvo zdravotníctva KDR 1. júna informovalo, že na severozápade krajiny vypukla nová epidémia infekčnej choroby ebola. Odvtedy podľa AP v krajine v súvislosti s týmto ochorením potvrdili 20 úmrtí.



"Reakcia na ebolu v čase pandémie ochorenia COVID-19 je zložitá, nesmieme však COVID-19 dovoliť, aby odvádzal našu pozornosť od ďalších naliehavých hrozieb v oblasti zdravia," povedal riaditeľka WHO pre Afriku Matshidisi Moetiová.