WHO upozorňuje na nárast kyberšikany medzi tínedžermi

Kodaň 27. marca (TASR) - Približne 16 percent detí vo veku 11 až 15 rokov sa v roku 2022 stalo obeťou kybernetického šikanovania. Uviedla to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej správe, v ktorej upozornila na nárast tohto fenoménu spôsobený aj pandémiou covidu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



"Virtuálne formy násilia medzi rovesníkmi sa stávajú obzvlášť závažnými od nástupu pandémie Covid-19, keď sa svet mladých ľudí počas lockdownu vo zvýšenej miere presunul do virtuálneho prostredia," uvádza v správe.



Najvyššiu úroveň kyberšikany hlásili chlapci v Bulharsku, Litve, Moldavsku a Poľsku, najnižšiu v Španielsku.



Správa uvádza údaje z roku 2022, keď sa obeťou kybernetického šikanovania stalo približne 16 percent detí vo veku 11 až 15 rokov. Predstavuje to nárast porovnaní s 13 percentami v roku 2018.



Celkovo 15 percent chlapcov a 16 percent dievčat uviedlo, že za posledné mesiace aspoň raz zažili kyberšikanu.



"Táto správa je budíčkom pre nás všetkých, aby sme riešili šikanovanie a násilie - kedykoľvek a kdekoľvek sa vyskytne," uviedol šéf WHO pre oblasť Európy Hans Kluge. "Keď mladí ľudia trávia každý jeden deň až šesť hodín online, aj malé zmeny v miere šikany a násilia môžu mať vážne následky na zdravie a duševnú pohodu tisícov," povedal Kluge.



Zistená miera iných druhov šikany bola zväčša stabilná a WHO v nich zaznamenala len mierny nárast. Šikanu v škole - najmenej dva až trikrát sa posledné mesiace - uviedlo 11 percent chlapcov a dievčat, v porovnaní s 10 percentami spred štyroch rokov.



Štúdia zahŕňala údaje 279.000 detí a dospievajúcich zo 44 krajín v Európe, strednej Ázii a Kanade. Na väčšine miest bola kyberšikana najvyššia v kategórii 11-ročných chlapcov a 13-ročných dievčat. Sociálno-ekonomické postavenie rodičov malo na správanie detí len malý vplyv. V Kanade však náchylnosť na šikanu bola vyššia u chlapcov zo znevýhodnených rodín.