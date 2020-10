WHO upozorňuje na nárast prípadov COVID-19 na severnej pologuli

Ženeva 23. októbra (TASR) - Severná pologuľa čelí rozhodujúcemu okamihu v boji proti pandémii vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2, uviedla v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Poukázala na to, že príliš veľa krajín zažíva exponenciálny nárast počtu prípadov.



"Nasledujúce mesiace budú veľmi tvrdé a niektoré krajiny budú na nebezpečnej ceste," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnej tlačovej konferencii.



Tedros dodal, že príliš veľa krajín zaznamenáva exponenciálny nárast prípadov chorých na COVID-19, čo má za následok, že nemocnice a jednotky intenzívnej starostlivosti sú na hranici svojej kapacity alebo ju už prekročili. "A to sme ešte len v októbri," zdôraznil.



Aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v piatok varovalo, že úroveň prenosu ochorenia COVID-19 v 23 členských krajinách Európskej únie a v Spojenom kráľovstve je teraz "vážne znepokojujúca". Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Varovanie sa týka aj Slovenska.



Do spomínanej kategórie patria všetky členské krajiny EÚ okrem Cypru, Estónska, Fínska a Grécka, uviedlo ECDC vo svojom najnovšom hodnotení situácie - to je nárast oproti iba siedmim krajinám spred mesiaca.



"Neustále nárasty v prípadoch ochorenia COVID-19... predstavujú veľkú hrozbu pre verejné zdravie, pričom väčšina krajín má vysoko znepokojujúcu epidemiologickú situáciu," napísala vo vyhlásení riaditeľka ECDC a nemecká lekárka Andrea Ammonová.