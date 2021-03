WHO upozorňuje na priepasť v očkovaní medzi chudobnými a bohatými

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ženeva 22. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok poukázala na zväčšujúcu sa priepasť medzi počtom vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2 podaných v bohatých a chudobných krajinách, informovala agentúra AFP.Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na brífingu v Ženeve uviedol, že je "" na zabezpečenie spravodlivej distribúcie vakcín.Upozornil, že "".Tedros vyhlásil, že krajiny, ktoré v súčasnosti očkujú mladších a zdravých ľudí s nízkym rizikom prepuknutia covidu, tak robia za cenu životov zdravotníkov, starších ľudí a ďalších rizikových skupín v iných krajinách.Nerovnomerná distribúcia vakcín podľa Tedrosa nie je poburujúca len z morálneho hľadiska, ale je aj ""." vyhlásil Tedros. Uviedol, že bohaté krajiny "".Vysvetlil, že čím viac sa vírus prenáša, tým viac sa pravdepodobne vyskytnú jeho varianty a čím ich bude viac, tým väčšie bude aj riziko, že vakcíny na ne nebudú účinné.," upozornil Tedros a dodal, že táto situácia ovplyvní aj obchodnú výmenu či cestovanie a oddiali oživenie v ekonomike.V rámci globálneho vakcinačného programu COVAX bolo doteraz do 57 krajín sveta distribuovaných viac ako 31 miliónov dávok vakcín proti chorobe COVID-19, dodala agentúra AFP.