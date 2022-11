WHO upozorňuje na životunebezpečnú zimu pre milióny Ukrajincov

Kyjev 21. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok upozornila, že počas prichádzajúcej zimy budú ohrozené životy miliónov Ukrajincov po tom, ako energetickú infraštruktúru tejto krajiny zasiahla séria ruských útokov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Jednoducho povedané, táto zima bude o prežití," povedal počas návštevy Kyjeva regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. Pripomenul, že škody na ukrajinskej energetickej infraštruktúre spôsobené početnými raketovým útokmi už majú svoje následky na zdravotníctve a zdraví ľudí.



Kluge tiež povedal, že WHO od začiatku ruskej invázie vo februári zaznamenala viac než 700 útokov na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine. Poukázal na "jasné porušenia" medzinárodného humanitárneho práva.



WHO podľa jeho slov očakáva, že dva až tri milióny ľudí opustia svoje domovy s cieľom hľadať teplo a bezpečie.



"Budú čeliť špecifickým výzvam v oblasti zdravotníctva vrátane respiračných infekcií ako COVID-19, zápalu pľúc, chrípkových ochorení a vážneho rizika záškrtu a osýpok v nedostatočne zaočkovanej populácii," povedal Kluge.