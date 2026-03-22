WHO: Útok na nemocnicu v Sudáne si vyžiadal 64 obetí vrátane detí
Sudán je od apríla 2023 zmietaný vojnou, v ktorej prebiehajú boje medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Sily rýchlej podpory (RSF).
Autor TASR
Ženeva 22. marca (TASR) - Najmenej 64 ľudí prišlo o život pri útoku na zdravotnícke zariadenie v Sudáne, uviedla v sobotu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
K útoku došlo v sudánskom štáte Východný Dárfúr. Medzi obeťami na životoch je aj množstvo detí, lekárskeho personálu i pacientov. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus spresnil, že nemocnica je v dôsledku útoku, ku ktorému došlo ešte v piatok, vyradená z prevádzky, čo pre oblasť znamená kritické prerušenie nevyhnutnej zdravotníckej starostlivosti. Počet obetí v súvislosti s útokmi na nemocnice vo vojne v Sudáne aktuálne prekročil 2000.
Tedros spresnil, že k útoku došlo v meste al-Dhaín hlavnom meste Východného Dárfúru, a zasiahnutá bola tamojšia fakultná nemocnica. O život prišlo najmenej 64 ľudí vrátane 13 detí, zranenia utrpelo ďalších 89 osôb. Poškodené zostalo pediatrické oddelenie nemocnice, ako aj pôrodnica a pohotovosť.
„Už sa prelialo dosť krvi. Spôsobilo sa dosť utrpenia. Nastal čas deeskalovať konflikt v Sudáne a zabezpečiť ochranu civilistov, zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov,“ povedal Tedros s tým, že zdravotná starostlivosť by nikdy nemala byť terčom útokov.
Sudánska skupina pre ľudské práva Emergency Lawyers uviedla, že nemocnicu zasiahol útok bezpilotného lietadla sudánskej armády, ktorá na al-Dhaín kontrolovaný polovojenskými silami pravidelne útočí.
Sudán je od apríla 2023 zmietaný vojnou, v ktorej prebiehajú boje medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Sily rýchlej podpory (RSF). Organizácia Spojených národov (OSN) označila tento konflikt za najväčšiu humanitárnu krízu na svete. Približne 12 miliónov ľudí bolo v dôsledku neho vysídlených a polovica populácie čelí hladomoru, kým zomreli už desaťtisíce ľudí.
