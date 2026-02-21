< sekcia Zahraničie
WHO: Útoky na zdravotnícke zariadenia v Sudáne si vyžiadali 69 mŕtvych
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie prepukli v Sudáne rôzne ochorenia vrátane cholery, malárie, horúčky dengue či osýpok.
Autor TASR
Chartúm 21. februára (TASR) - Pri piatich útokoch na zdravotnícke zariadenia v Sudáne od začiatku tohto roka zahynulo 69 ľudí, oznámil v sobotu generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Počas prvých 50 dní roka 2026 bolo v Sudáne zaznamenaných už päť útokov na zdravotnícke zariadenia, pri ktorých zahynulo 69 ľudí a 49 utrpelo zranenia,“ napísal šéf WHO na sociálnej sieti X.
K najnovšiemu útoku podľa neho došlo 15. februára v nemocnici v štáte Sennar, kde zahynuli traja pacienti a ďalších sedem ľudí vrátane zdravotníckeho pracovníka utrpelo zranenia.
Od apríla 2023 je v Sudáne vojna medzi tamojšou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), pričom táto vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí na životoch, vyhnala z domovov 11 miliónov ľudí a zapríčinila jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.
Viac ako tretina zdravotníckych zariadení v Sudáne je v súčasnosti mimo prevádzky. Pri troch ďalších útokoch v zdravotníckych centrách v Južnom Kordofáne tento mesiac zahynulo viac ako 30 ľudí. Tento región je podľa AFP v súčasnosti centrom bojov.
Od začiatku vojny potvrdila WHO najmenej 206 útokov na zdravotnícke zariadenia. Vyžiadali si približne 2000 mŕtvych a stovky zranených. Minulý rok zaznamenali 65 útokov, pri ktorých zahynulo 1620 ľudí, čo podľa WHO predstavuje 80 percent všetkých úmrtí na svete spojených s útokmi na zdravotnícky sektor.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie prepukli v Sudáne rôzne ochorenia vrátane cholery, malárie, horúčky dengue či osýpok. Mnoho ľudí tiež trpí podvýživou. Ghebreyesus vo februári povedal, že podľa odhadov v tomto roku očakávajú zhruba 4,2 milióna prípadov akútnej podvýživy v Sudáne vrátane 800.000 prípadov ťažkej akútnej podvýživy.
OSN v januári upozornila, že približne 33 miliónov ľudí ostane v tomto roku bez humanitárnej pomoci a ak sa nezaistí financovania, v Sudáne sa do konca marca vyčerpá potravinová pomoc.
