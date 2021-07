WHO: Utopenie je často hlavnou príčinou smrti detí pod päť rokov

Ženeva 23. júla (TASR) - Utopenie je v súčasnosti hlavnou príčinou úmrtí detí mladších ako päť rokov v mnohých krajinách. V piatok to uviedol predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), informovala agentúra AFP.



"Utopenie je hlavnou príčinou smrti detí mladších ako päť rokov v mnohých, mnohých krajinách," uviedol doktor David Meddings z WHO s tým, že utopenie bolo hlavnou príčinou smrti detí tejto vekovej kategórie v Číne a druhou hlavnou príčinou v USA a vo Francúzsku.



Približne 2,5 milióna ľudí sa utopilo v dekáde do roku 2019. Asi 60 percent týchto obetí podľa WHO tvorili ľudia mladší ako 30 rokov, pričom najvyššia miera úmrtnosti bola zaznamenaná práve medzi deťmi mladšími ako päť rokov. V štatistike pritom neboli zahrnuté úmrtia spojené s povodňami, nehodami vodnej dopravy či úmyselné utopenia.



Meddings tiež uviedol, že v roku 2016 sa len v Bangladéši podľa odhadov denne utopilo približne 40 detí.



"Toto je príčina smrti, ktorej je možno úplne predísť," uviedol Meddings.



Podľa Meddingsa môže niekoľko jednoduchých krokov pomôcť predísť mnohým úmrtiam spôsobeným utopením. Týmto krokmi sú napríklad vybudovanie bariér okolo studní alebo zriadenie bezpečného miesta na hranie pre deti ďalej od vody. Pomôcť by mohla aj výučba základov plávania a bezpečnosti v blízkosti vody pre mládež, ako aj výučba resuscitačných technikám.



WHO navyše uvádza, že k smrti utopením častejšie dochádza v chudobných krajinách, ktoré nemajú prostriedky na to, aby dané riziko znížili.



V nedeľu 25. júla si svet pripomenie poprvýkrát Svetový deň prevencie pred utopením. Kedže leto je na severnej pologuli obdobím spojeným s vysokým počtom úmrtí spôsobených s utopením.