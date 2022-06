V 27 neendemických krajinách potvrdili už 780 prípadov opičích kiahní

Na archívnej snímke z elektrónového mikroskopu z roku 2003, ktorú sprístupnilo Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), sú zobrazené zrelé vírusové častice opičích kiahní oválneho tvaru (vľavo) a sférické nezrelé vírusové častice získané zo vzorky ľudskej kože (vpravo). Foto: TASR/AP

Ženeva 5. júna (TASR) - Laboratória potvrdili už 780 prípadov nákazy opičími kiahňami v 27 krajinách, v ktorých sa toto ochorenie bežne nevyskytuje. Oznámila to v nedeľu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá hodnotí globálne riziko spojené s týmto ochorením ako mierne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.Spomínaných 780 prípadov bolo zaznamenaných v neendemických krajinách od 13. mája do tohto štvrtka. Podľa WHO je tento počet prípadov však zrejme podhodnotený pre obmedzenú dostupnosť epidemiologických a laboratórnych informácií." uviedla WHO.Podľa organizácie bolo tiež nahlásených niekoľko hospitalizácií.WHO zoradila krajiny podľa počtu zaznamenaných prípadov. Medzi krajiny s navýšim počtom prípadov nákazy opičími kiahňami patrí Británia (207 prípadov), Španielsko (156), Portugalsko (138), Kanada (58) a Nemecko (57). Okrem európskych a severoamerických krajín bolo niekoľko prípadov opičích kiahní zaznamenaných aj v Argentíne, Austrálii, Maroku a Spojených arabských emirátoch.V prípade neendemických krajín pritom stačí len jeden zaznamenaný prípad na to, aby bola krajina považovaná za ohnisko nákazy tohto ochorenia, pripomína AFP." uviedla zdravotnícka organizácia." uviedla WHO s tým, že riziko pre verejné zdravie sa zvýši až po tom, ako sa toto ochorenie stane rozšíreným ľudským patogénom v krajinách, v ktorých sa bežne nevyskytuje.WHO uviedla, že zatiaľ nebolo v neendemických krajinách zaznamenané žiadne úmrtie spojené s opičími kiahňami. V afrických krajinách, v ktorých sa toto ochorenie bežne vyskytuje, však za prvých päť mesiacov tohto roka zaznamenali už najmenej 66 úmrtí, píše AFP.