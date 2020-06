V Afrike sa koronavírusom nakazilo už vyše 150.000 ľudí

Johannesburg 2. júna (TASR) - Počet prípadov nákazy novým typom koronavírusu v Afrike prekročil v utorok hranicu 150.000. Vyplýva to z najnovších údajov regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Afriku.



Počet prípadov nákazy koronavírusom sa v afrických krajinách za uplynulých 24 hodín zvýšil o 5908 a dosiahol 150.610.



WHO tiež podľa agentúry AP eviduje viac ako 4300 potvrdených úmrtí súvisiacich s koronavírusom.



Agentúra TASS s odvolaním sa na údaje WHO uviedla, že najvyšší počet infikovaných koronavírusom (34.357) má Juhoafrická republika, ktorá eviduje 705 obetí. Najviac mŕtvych (959) hlásil Egypt. Alžírsko dosiaľ zaznamenalo 661 úmrtí.



Zo štátov v regióne subsaharskej Afriky eviduje Nigéria 10.578 prípadov nákazy a 299 úmrtí, nasleduje Ghana s 8070 infikovanými a 36 úmrtiami.



Väčšina z 54 krajín Afriky už postupne uvoľňuje opatrenia obmedzujúce pohyb osôb, ktoré zaviedli v snahe spomaliť šírenie nákazy.



V Afrike je v porovnaní s ostatnými časťami sveta evidovaných relatívne menší počet prípadov nákazy koronavírusom, čo môže okrem nedostatočného testovania súvisieť aj s nízkym priemerným vekom tamojšej populácie a menším rozšírením civilizačných chorôb. Šírenie vírusu by napriek relatívne nižším číslam mohlo mať obrovský negatívny vplyv na africké zdravotníctvo.