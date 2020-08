WHO: V Afrike sa podarilo eliminovať vírus detskej obrny

Lagos 25. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyhlásila, že sa v Afrike podarilo eliminovať ochorenie detskej obrny. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dnešok je pre Afriku historickým dňom," povedala profesorka imunológie a parazitológie Rose Lekeová. Ňou vedená komisia potvrdila, že v Afrike neboli za posledné štyri roky zaznamenané žiadne prípady detskej obrny. To je hranica potrebná na to, aby bolo možné tento vírus považovať za vyhubený.



Vírus detskej obrny sa tak pridal ku kiahňam na zoznam vírusov, ktoré sa už v Afrike podarilo eliminovať, uviedla WHO. Od roku 1996 úsilie o elimináciu detskej obrny podľa WHO "zachránilo 1,8 milióna detí pred celoživotným ochrnutím a zachránilo približne 180.000 životov".



Odkedy boli v Afrike v roku 1988 spustené rozsiahle očkovacie programy, sa počet prípadov znížil až o 99 percent. Detská obrna sa však až ešte donedávna vyskytovala v Nigérii, Stredoafrickej republike, Južnom Sudáne a Kamerune, píše agentúra DPA.



Po tom, čo detská obrna z Afriky vymizla, je tak až 90 percent svetovej populácie mimo ohrozenia. Detská obrna sa v súčasnosti vyskytuje už len v Afganistane a Pakistane, kde sa lekárske tímy zabezpečujúce očkovanie pravidelne stávajú terčom útokov.



Detská obrna je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa prenáša väčšinou fekálnou-orálnou cestou a niekedy aj kontaminovaným jedlom a vodou. Postihuje najmä deti mladšie ako päť rokov a môže spôsobiť ochrnutie.