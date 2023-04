WHO v Číne zaznamenala prvé úmrtie človeka spôsobené vtáčou chrípkou

Ženeva 12. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila prvé úmrtie človeka na vírus vtáčej chrípky H3N8. Jej prvou známou obeťou je 56-ročná žena v Číne. TASR informuje podľa správy AFP.



Žena ochoreniu podľahla 16. marca v juhočínskej provincii Kuang-tung. Nákaza sa u nej prejavila 22. februára a hospitalizovali ju 2. marca.



WHO dodala, že pacientka trpela viacerými sprievodnými ochoreniami a pred prejavom ochorenia prišla do kontaktu s hydinou a vtáctvom. Nákazu a ani príznaky sa nepotvrdili u žiadnych blízkych kontaktov tejto ženy.



Stále nie je jasné, čo bolo presným pôvodcom ochorenia a ako sa tento vírus spája s inými vírusmi vtáčej chrípky.



Vírus vtáčej chrípky H3N8 po prvý raz zaznamenali u vodného vtáctva v USA v roku 2002. Nakaziť sa ním môžu aj kone, psy či tulene. Prenos na človeka po prvý raz potvrdili vlani v apríli a v máji v Číne.



Jedna z týchto nakazených osôb mala ťažký priebeh ochorenia, druhá mala mierne príznaky. Obe osoby sa podľa WHO pravdepodobne nakazili priamym alebo nepriamym kontaktom s infikovanou hydinou.



"Zdá sa, že tento vírus nemá schopnosť ľahko sa šíriť z osoby na osobu a preto je riziko šírenia medzi ľuďmi na národnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni považované za nízke," uviedla WHO. Zdôraznila však potrebu celosvetovo sledovať virologické, epidemiologické a klinické zmeny spojené so šírením tohto vírusu.