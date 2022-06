WHO: V Európe sa v lete očakáva veľa prípadov covidu

Kodaň 30. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok uviedla, že počas leta očakáva v Európe "vysoké počty" prípadov nákazy novým koronavírusom. Jednotlivé krajiny WHO preto vyzvala, aby monitorovali jeho šírenie, keďže počet nakazených sa za posledný mesiac strojnásobil. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Keďže krajiny v celom európskom regióne zrušili sociálne opatrenia, ktoré boli predtým zavedené, vírus sa bude v lete šíriť vo vysokej miere," povedal pre AFP Hans Kluge, regionálny riaditeľ WHO pre Európu. "Tento vírus nezmizne len preto, že sa ním prestarneme zaoberať. Stále sa šíri, stále sa mení a stále (ľudí) pripravuje o život," varoval.



Z údajov WHO vyplýva, že 53 krajín európskeho regiónu WHO v súčasnosti - keď sa šíri nákazlivejší subvariant omikronu BA.5 - denne eviduje takmer 500.000 nakazených. Pritom koncom mája za deň pribúdalo zhruba 150.000 prípadov.



Najvyššiu incidenciu nákazy spomedzi európskych štátov eviduje WHO momentálne v Rakúsku, na Cypre, vo Francúzsku, v Nemecku, Grécku, Luxembursku a Portugalsku. Nárast počtu prípadov je však badateľný v takmer všetkých krajinách Európy.



Počas prevažnej časti zimného obdobia pribúdalo v Európe približne 4000 - 5000 obetí covidu denne. Momentálne ide o 500 úmrtí denne, čo je takmer rovnaký počet ako v lete 2020, uvádza WHO.



Čo sa týka protipandemických opatrení, Kluge vyzval krajiny, aby pokračovali v testovaní a zvýšili mieru zaočkovanosti obyvateľstva. Takisto odporučil nosenie rúšok v preplnených priestoroch, ako aj izoláciu ľudí s respiračnými problémami. Zdôraznil tiež, že vysoká kolektívna imunita a opatrenia na zníženie rizika nákazy starších osôb sú kľúčové na to, aby sa počas leta zabránilo vysokému počtu obetí súvisiacich s covidom.