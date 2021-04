WHO: V Európe už zomrelo vyše milióna ľudí

Ženeva 15. apríla (TASR) - Počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 v 53 európskych krajinách už prekonal jeden milión. Oznámila to vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá zároveň odporučila ďalšie používanie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, uviedla agentúra AP.



Riaditeľ WHO pre oblasť Európy Hans Kluge zdôraznil, že riziko vzniku krvných zrazenín je pri covide oveľa vyššie, než po podaní protikoronavírusovej vakcíny od AstraZenecy.



"Riziko vzniku krvných zrazenín je oveľa vyššie u osôb s ochorením COVID-19 než u ľudí, ktorým podali očkovaciu látky od AstraZenecy," vyhlásil Kluge.



Podľa neho nemožno pochybovať o tom, že táto vakcína účinne znižuje počet hospitalizácií a zabraňuje úmrtiam. WHO preto odporúča všetkým dospelým ľuďom, aby sa "AstraZenecou" dali zaočkovať, keď na nich príde rad.



Epidemiologická situácia v Európe zostáva podľa Klugeho "vážna", keďže v európskom regióne aktuálne každý týždeň pribúda asi 1,6 milióna nových prípadov nákazy.



Zároveň existujú isté pozitívne indície, že sa šírenie infekcie v niektorých európskych krajinách spomaľuje a že vďaka prioritnému očkovaniu výrazne klesá počet nových prípadov i úmrtí v najstarších vekových kategóriách.