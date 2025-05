WHO: V Gaze evidujeme nárast počtu detí s podvýživou, desiatky zomreli

Ženeva/Gaza 13. mája (TASR) - Päťdesiatsedem detí zomrelo v dôsledku podvýživy v Pásme Gazy, kde Izrael už viac ako dva mesiace blokuje prísun humanitárnej pomoci. Tvrdí to ministerstvo zdravotníctva v palestínskej enkláve a tento údaj v utorok tlmočil zástupcom agentúr OSN predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na palestínskych územiach Rik Peeperkorn, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Peeperkorn vo videorozhovore s predstaviteľmi agentúr OSN uviedol, že dosiaľ sa mu tento údaj nepodarilo overiť. Poznamenal však, že WHO zaznamenala nárast počtu detí trpiacich podvýživou.



Informoval tiež o mnohých mladých ľuďoch so zápalom pľúc a ochoreniami tráviaceho traktu. Konštatoval, že čo sa týka úmrtí, hlad nebýva ich bezprostrednou príčinou, sú ňou zväčša ochorenia s hladom spojené.



WHO tvrdí, že v uplynulých týždňoch mohlo v dôsledku potravinovej krízy v Pásme Gazy zomrieť už viac ako 57 detí.



Izrael 2. marca úplne zastavil všetky dodávky humanitárnej pomoci pre 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy a následne 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v tejto palestínskej enkláve. Izrael deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebude palestínske militantné hnutie Hamas zničené. Organizácia Spojených národov (OSN) opakovane varovala pred humanitárnou katastrofou v enkláve, kde po dvoch mesiacoch blokády hrozí hladomor. Okrem toho OSN a humanitárne organizácie varujú aj pred znižujúcimi sa zásobami paliva, liekov a čistej vody.



Detský fond OSN (UNICEF) varoval, že deti v Pásme Gazy sú vystavené narastajúcemu riziku hladomoru, chorôb a úmrtiu po tom, čo boli zatvorené kuchyne podporované OSN pre nedostatok potravinových zásob.



Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) tento týždeň varovala pred hladomorom v Pásme Gazy a uviedla, že takmer celá tamojšia populácia je zasiahnutá potravinovou neistotou. Z toho zhruba 244.000 osôb už trpí hladom.



Izraelské ozbrojené sily obviňujú Hamas, že predáva humanitárne zásoby za vysoké ceny vojnou zasiahnutým Palestínčanom a následne zárobok využíva pre svojich militantov a na kúpu zbraní, píše DPA.