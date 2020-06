WHO: V Pekingu zaznamenali viac ako 100 nových prípadov nákazy

Ženeva 15. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že v Pekingu už v súvislosti s novým ohniskom zaznamenali viac ako 100 prípadov nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Bolo potvrdených už viac ako 100 prípadov nákazy," povedal riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že miestne úrady sa snažia zistiť pôvod a rozsah nového rozšírenia nákazy v hlavnom meste Číny.



Úrady v Pekingu v pondelok oznámili, že zatvoria všetky vnútorné športové a voľnočasové priestory. Spustili tiež hromadné testovanie obyvateľstva. Prísne epidemiologické opatrenia boli zavedené vo všetkých 21 pekinských štvrtiach.



Stalo sa tak v súvislosti s novým ohniskom nákazy, ktorým je veľké farmárske trhovisko Sin-fa-ti. V čínskej metropole to vyvolalo obavy možnej druhej vlny epidémie nového koronavírusu.



Pre zanedbanie povinností odvolali Čou Jü-čchinga, zástupcu starostu v juhozápadnej štvrti Feng-tchaj, kde sa nachádza spomínané trhovisko. V súvislosti s novým výskytom nákazy prišli o svoje funkcie aj riaditeľ trhoviska a miestny funkcionár komunistickej strany.