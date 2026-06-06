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WHO: V strednej Afrike bolo potvrdených takmer 500 prípadov eboly
Súčasná epidémia bola vyhlásená 15. mája na severovýchode KDR, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým.
Autor TASR
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Ženeva 6. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu uviedla, že v rámci epidémie eboly, ktorá sa šíri v štátoch strednej Afriky bolo potvrdených už takmer 500 prípadov nákazy. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.
WHO uviedla, že v Konžskej demokratickej republike (KDR) zaznamenala 452 potvrdených nakazených vrátane 82 úmrtí. V susednej Ugande evidovala 19 potvrdených prípadov aj s dvomi úmrtiami. Spolu to oproti predchádzajúcemu dňu predstavuje nárast o 100 prípadov a 20 úmrtí.
Nárast prišiel po varovaniach, že epidémia, ktorú organizácia vyhlásila za medzinárodný stav ohrozenia zdravia, by sa mohla stať najväčšou zaznamenanou epidémiou eboly.
Vysoký predstaviteľ Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v piatok uviedol, že modely naznačujú, že bez razantných opatrení verejného zdravotníctva by súčasná nákaza mohla dosiahnuť rozsah epidémie v západnej Afrike z rokov 2014 až 2016, počas ktorej bolo zaznamenaných viac ako 28.000 prípadov a vyše 11.000 úmrtí. „Takýto rozsah je možný,“ povedal Jason Asher, riaditeľ Centra pre prognózovanie a analýzu epidémií pri CDC.
Súčasná epidémia bola vyhlásená 15. mája na severovýchode KDR, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým. Proti kmeňu eboly Bundibugyo zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani liečba.
WHO a Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) v piatok spustili plán v hodnote 518 miliónov dolárov na boj s epidémiou počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Zameraný je najmä na posilnenie dohľadu nad šírením nákazy, laboratórne testovanie a prevenciu infekcií. „Epidémia sa šíri rýchlo a my ju stále len dobiehame,“ povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„Musíme zastaviť epidémiu tam, kde je, podporiť krajiny, ktoré na ňu dnes reagujú, a zabezpečiť, aby susedné štáty boli pripravené rýchlo odhaliť a riešiť nové prípady,“ dodal.
„Ide o vážnu epidémiu a vieme, ako ju zastaviť, ale musíme konať rýchlo a spoločne,“ uzavrel Tedros.
WHO uviedla, že v Konžskej demokratickej republike (KDR) zaznamenala 452 potvrdených nakazených vrátane 82 úmrtí. V susednej Ugande evidovala 19 potvrdených prípadov aj s dvomi úmrtiami. Spolu to oproti predchádzajúcemu dňu predstavuje nárast o 100 prípadov a 20 úmrtí.
Nárast prišiel po varovaniach, že epidémia, ktorú organizácia vyhlásila za medzinárodný stav ohrozenia zdravia, by sa mohla stať najväčšou zaznamenanou epidémiou eboly.
Vysoký predstaviteľ Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v piatok uviedol, že modely naznačujú, že bez razantných opatrení verejného zdravotníctva by súčasná nákaza mohla dosiahnuť rozsah epidémie v západnej Afrike z rokov 2014 až 2016, počas ktorej bolo zaznamenaných viac ako 28.000 prípadov a vyše 11.000 úmrtí. „Takýto rozsah je možný,“ povedal Jason Asher, riaditeľ Centra pre prognózovanie a analýzu epidémií pri CDC.
Súčasná epidémia bola vyhlásená 15. mája na severovýchode KDR, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým. Proti kmeňu eboly Bundibugyo zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani liečba.
WHO a Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) v piatok spustili plán v hodnote 518 miliónov dolárov na boj s epidémiou počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Zameraný je najmä na posilnenie dohľadu nad šírením nákazy, laboratórne testovanie a prevenciu infekcií. „Epidémia sa šíri rýchlo a my ju stále len dobiehame,“ povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„Musíme zastaviť epidémiu tam, kde je, podporiť krajiny, ktoré na ňu dnes reagujú, a zabezpečiť, aby susedné štáty boli pripravené rýchlo odhaliť a riešiť nové prípady,“ dodal.
„Ide o vážnu epidémiu a vieme, ako ju zastaviť, ale musíme konať rýchlo a spoločne,“ uzavrel Tedros.