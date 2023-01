WHO: V súvislosti s covidom stále platí najvyšší stupeň výstrahy

Ženeva 30. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa rozhodla zachovať najvyšší stupeň pohotovosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. Uvádza sa to vo vyhlásení WHO zverejnenom v pondelok v Ženeve.



K tomuto stanovisku dospel na svojom rokovaní koncom minulého týždňa krízový výbor WHO pre pandémiu covidu a generálny tajomník Tedros Adhanom Ghebreyesus sa s ním stotožnil, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Tedros už na úvod zasadnutia krízového výboru minulý piatok uviedol, že zrušenie najvyššieho stupňa pohotovosti považuje za predčasné, doplnila AFP.



Argumentoval, že kritická fáza pandémie sa neskončila, pričom poukázal na rastúci počet úmrtí a varoval, že globálna reakcia na krízu "zostáva ochromená". Poukázal na to, že týždenný počet úmrtí síce vlani v októbri klesol pod 10.000, ale od začiatku decembra opäť stúpa. K nárastu počtu úmrtí prispelo aj zrušenie protiepidemických opatrení v Číne.



Generálny riaditeľ WHO pripomenul, že očkovacie látky, testy a liečba boli rozhodujúce pri záchrane životov, prevencii nadväzujúcich závažných ochorení a zmiernení tlaku na zdravotnícke systémy a zdravotníkov.



Poukázal však aj na to, že "celosvetová reakcia (na covid) zostáva ochromená, pretože v príliš mnohých krajinách sa tieto výkonné, život zachraňujúce nástroje stále nedostávajú k populácii, ktorá ich najviac potrebuje — najmä k starším ľuďom a zdravotníckym pracovníkom".



Kritizoval, že dôvera verejnosti v tieto nástroje je podkopávaná "nepretržitým prúdom" dezinformácií a v tejto situácii sa zdravotnícke systémy stále musia vyrovnávať s dodatočnou záťažou v podobe covidu.



Upozornil aj na to, že sa prudko znížila intenzita monitorovania vývoja vírusu a genetické sekvenovanie prudko poklesli, čo sťažuje sledovanie nespočetných variantov a včasné odhaľovanie nových.



Štrnáste zasadnutie krízového výboru WHO sa konalo po takmer troch rokoch odo dňa, keď WHO po prvýkrát vyhlásila najvyšší stupeň zdravotnej krízy — stav globálnej zdravotnej núdze, keďže tzv. nový koronavírus sa vtedy začal šíriť aj mimo Číny.



Nezávislý krízový výbor sa stretáva každé tri mesiace, aby prediskutoval pandémiu, a podáva šéfovi WHO, ktorý potom rozhoduje, či zostane núdzový stav zostane zachovaný a v akom rozsahu.



Na predchádzajúcom rokovaní - v októbri roku 2022 - členovia výboru dospeli k záveru, že pandémia stále zodpovedá najvyššiemu stupňu výstrahy WHO — stavu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC).