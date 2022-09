WHO: V Sýrii hrozí vysoké riziko rozšírenia cholery

Damask 13. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila v utorok na "veľmi vysoké" riziko šírenia cholery v Sýrii. V krajine sa objavili prvé prípady tohto infekčného ochorenia od roku 2009. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Riziko rozšírenia cholery do iných guvernorátov je veľmi vysoké," uviedla WHO po tom, čo nákazu zaznamenali v najmenej piatich zo 14 sýrskych provincií.



"Zdroj nákazy môže byť spojený s ľuďmi, ktorí pijú vodu z neupravovaných zdrojov" alebo "kontaminovanie jedla v dôsledku zavlažovania rastlín kontaminovanou vodou," uviedla WHO vo vyhlásení. OSN predpokladá, že ohrození sú aj ľudia, ktorí pijú znečistenú vodu z rieky Eufrat.



V pondelok Sýria oznámila dve úmrtia súvisiace s cholerou v oblastiach pod kontrolou vládnych jednotiek. V sobotu hlásili tri takéto úmrtia na severe a východe krajiny, ktoré kontrolujú kurdské jednotky. Podľa WHO ide o prvé prípady od roku 2009, keď Sýria zaznamenala 324 prípadov nákazy cholerou v provincii Dajr az-Zaur na východe a provincii Rakka na severe krajiny.



Cholera sa zväčša prenáša kontaminovaným jedlom alebo vodou, spôsobuje hnačky a vracanie. Šíri sa predovšetkým v husto obývaných oblastiach bez vhodnej kanalizačnej siete alebo zdrojov pitnej vody.



Počas niekoľkoročnej občianskej vojny v Sýrii boli poškodené dve tretiny kanalizačných čističiek, polovica čerpacích staníc na vodu a tretina vodárenských nádrží, uvádza Detský fond OSN (UNICEF). Takmer polovica populácie má preto k dispozícii iba alternatívne a často aj nebezpečné vodné zdroje, najmenej 70 percent odpadovej vody nie je správne čistených.



OSN v pondelok požiadala darcovské krajiny o pomoc proti šíreniu cholery v Sýrii. "Sú potrebné rýchle a bezodkladné kroky, aby sa predišlo ďalšiemu šíreniu a úmrtiam," uviedla OSN.



Nákazu cholerou zaznamenali tento rok prvýkrát od roku 2015 aj v susednom Iraku. Ochorením sa každoročne nakazia asi 1,3 milióna až štyri milióny ľudí, pričom v jej dôsledku zomrie ročne 21.000 - 143.000 ľudí, píše AFP.