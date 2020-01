V Thajsku zistili prvý prípad nového vírusu, ktorý sa šíri z Číny

Ženeva 13. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok potvrdila v Thajsku prvý prípad nového vírusu z toho istého rodu, z akého je aj ťažký akútny respiračný syndróm SARS - teda vírusu, ktorý sa skrýva tiež za epidémiou zápalu pľúc v Číne. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.



Zdravotnícka organizácia OSN so sídlom v Ženeve dodala, že nakazená osoba pricestovala z čínskeho mesta Wu-Chan a hospitalizovali ju v Thajsku 8. januára po tom, čo jej diagnostikovali mierny zápal pľúc. "Laboratórne testy následne potvrdili, že ochorenie spôsobil nový koronavírus," uviedol pre agentúru AFP hovorca WHO Tarik Jašarevič.



WHO takisto oznámila, že môže usporiadať mimoriadne zasadnutie o rozširujúcej sa nákaze novým vírusom.



Ide o prvý prípad mimo Číny, kde zatiaľ diagnostikovali nový vírus 41 ľuďom s príznakmi podobnými zápalu pľúc, a to práve v stredočínskom meste Wu-Chan, pričom jedna z obetí minulý štvrtok zomrela.



Prípad vyvoláva obavy vzhľadom na podobnosť nového vírusu so SARS, ktorý si v rokoch 2002 - 2003 vyžiadal v pevninskej Číne životy 349 osôb - ďalších 299 ľudí mu podľahlo v Hongkongu, ktorého ekonomiku táto epidémia pre jeho závislosť od turizmu značne poškodila.



WHO doplnila, že thajské zdravotnícke úrady ju informovali, že pacient sa z choroby zotavuje. Dodala tiež, že nie je prekvapujúce, že vírus sa rozšíril mimo Číny. Zároveň však organizácia neodporučila žiadne osobitné opatrenia pre cestujúcich ani obmedzenia pre obchodovanie s Čínou, ale v pondelok zdôraznila, že situácie berie vážne.



Koronavírusy (coronaviridae) sa bežne vyskytujú u ľudí a niektoré z nich sú príčinou obyčajného prechladnutia, iné zase môžu viesť k vážnym chorobám dýchacích ciest.