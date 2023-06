WHO spolu s EÚ chystá certifikáciu elektronického zdravotníctva

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámili partnerstvo v oblasti elektronického zdravotníctva. Informuje o tom spravodajca TASR.



V júni 2023 začne WHO využívať systém EÚ na vydávanie digitálnych COVID preukazov. Uľahčí tak globálnu mobilitu v prípade epidémií.



Ide o prvý stavebný prvok globálnej siete WHO na certifikáciu elektronického zdravotníctva (Global Digital Health Certification Network – GDHCN). Táto iniciatíva nadväzuje na dohodu z decembra 2022 s cieľom posilniť strategickú spoluprácu v otázkach globálneho zdravia.



Partnerstvo medzi EÚ a WHO bude zahŕňať spoluprácu pri vývoji, riadení a zavádzaní systému WHO, pričom sa využijú rozsiahle technické odborné znalosti Európskej komisie. Ako prvý krok je potrebné zabezpečiť, aby súčasné digitálne preukazy EÚ aj naďalej účinne fungovali.



EÚ v snahe uľahčiť voľný pohyb urýchlene zaviedla interoperabilné "covidpasy". Zásluhou technológií s otvoreným zdrojovým kódom sa umožnilo pripojenie krajín mimo EÚ, ktoré vydávajú preukazy podľa špecifikácií digitálneho COVID preukazu EÚ. Toto riešenie sa stalo najpoužívanejším na celom svete.



Prvý stavebný prvok globálneho systému WHO začne fungovať v júni 2023 a postupne sa bude rozvíjať.



Partnerstvo EÚ a WHO v oblasti elektronického zdravotníctva bude pracovať na technickom rozvoji systému WHO s fázovým prístupom, aby bolo možné pokryť ďalšie prípady použitia, čo môže zahŕňať napríklad digitalizáciu medzinárodného potvrdenia o očkovaní alebo profylaxii. Rozšírenie takýchto digitálnych riešení bude mať zásadný význam pre zabezpečenie lepšieho zdravia občanov na celom svete.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)