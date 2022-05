WHO: Väčšina dospelých v Európe trpí nadváhou alebo obezitou

Kodaň 3. mája (TASR) - Viac než polovica dospelej populácie v Európe je príliš tučná. Vo svojej výročnej správe o obezite to v utorok uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR informáciu prevzala od agentúry DPA.



Zo správy o obezite v európskom regióne WHO za rok 2021 vyplýva, že približne 59 percent dospelých trpí buď nadváhou alebo obezitou. Problém postihuje viac mužov ako ženy - nadváhu má 63 percent mužov v porovnaní s 54 percentami žien.



S nadmernou telesnou hmotnosťou má problém aj jedno z troch detí. S nadváhou alebo obezitou podľa správy WHO trpí 29 percent chlapcov a 27 percent dievčat veku sedem až deväť rokov. Medzi dospievajúcimi sa tento podiel zvyšuje na 25 percent, pričom z detí mladších ako päť rokov má nadváhu iba osem percent.



Ľudia trpiaci obezitou alebo nadváhou sú počas pandémie neúmerne zasiahnutí ochorením COVID-19, pričom u ľudí s vysokou telesnou hmotnosťou je väčšia pravdepodobnosť, že budú hospitalizovaní alebo tejto chorobe podľahnú, uviedla WHO.



Počiatočné údaje WHO tiež naznačujú, že obezita u detí a dospievajúcich v dôsledku pandémie stúpa.



Nadváha a obezita patria vo všeobecnosti v európskom regióne WHO medzi hlavné príčiny invalidity a úmrtí, pričom obezita by sa mohla v nasledujúcich desaťročiach v niektorých krajinách stať hlavným rizikovým faktorom rakoviny a nahradiť fajčenie.



Obezita zvyšuje riziko vzniku rakoviny, chronických ochorení dýchacích ciest či kardiovaskulárnych ochorení. Takisto môže viesť k problémom s pečeňou a obličkami, bolestiam chrbta a problémom duševného zdravia.



Európsky región WHO tvorí 53 krajín a teritórií vrátane niekoľkých štátov v Strednej Ázii.