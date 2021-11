WHO: Vakcíny znižujú riziko prenosu delta variantu o asi 40 percent

Ženeva 24. novembra (TASR) - Vakcíny proti koronavírusu znižujú riziko prenosu v súčasnosti dominantného koronavírusového variantu delta o približne 40 percent. V stredu to uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá varovala ľudí, aby neprepadli falošnej predstave o bezpečnosti, informovala agentúra AFP.



"Sme znepokojení falošným pocitom bezpečia v tom, že vakcína ukončila pandémiu a zaočkovaní ľudia nemusia dodržiavať preventívne opatrenia... Vakcíny zachraňujú životy, nezabraňujú však úplne prenosu (koronavírusu)," uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Podľa Tedrosa údaje naznačujú, že pred príchodom variantu delta dokázali vakcíny znížiť riziko prenosu koronavírusu o 60 percent. Avšak po tom, ako sa rozšíril nákazlivejší delta variant, táto hodnota klesla na približne 40 percent.



Šéf WHO preto vyzval zaočkovaných ľudí, aby ďalej dodržiavali opatrenia a snažili sa vyhýbať nákaze a jej následnému šíreniu.



"Ak ste zaočkovaní, máte oveľa menšiu šancu, že sa u vás vyvinie ťažký priebeh (ochorenia COVID-19) alebo zomriete, stále sa však môžete nakaziť a šíriť nákazu ďalej," uviedol Tedros.



Z 845.000 sekvenovaných vzoriek medzinárodnej databázy GISAID zozbieraných za uplynulých 60 dní predstavoval až 99,8 percenta variant delta, ktorý sa pre svoju väčšiu nákazlivosť stal vo svete dominantným a takmer úplne vytlačil iné varianty.